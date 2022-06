VIDEO IN − Inzaghi sta per rinnovare con l’Inter. In sede il suo agente Tinti

Il rinnovo tra Inzaghi e l’Inter è ormai cosa fatta. Dopo l’arrivo del tecnico, ha raggiunto la sede dell’Inter anche il suo agente Tullio Tinti. Ore caldissime per il rinnovo ufficiale

TUTTI IN SEDE − Tutto pronto per il rinnovo di Inzaghi con l’Inter. Il tecnico piacentino è arrivato in sede Inter e da pochi minuti è stato raggiunto anche dal suo procuratore Tullio Tinti. Lo riporta la nostra redazione grazie all’inviato sul posto, Roberto Balestracci. Simone Inzaghi, dunque, si appresta a questo prolungamento di contratto dopo aver portato a casa due trofei nel suo primo anno in nerazzurro.