VIDEO IN – Inzaghi, incontro terminato! Risate alla domanda su Lukaku

È appena terminato l’incontro in sede tra Simone Inzaghi e la società per parlare di mercato. Come testimoniato dal nostro inviato Roberto Balestracci.

SEGNALE – Si è appena concluso l’incontro in sede tra Simone Inzaghi e la società per parlare di mercato e non solo. Tra i temi caldi anche quello di Romelu Lukaku. Proprio all’uscita il tecnico è stato braccato dai giornalisti presenti – tra cui il nostro inviato Roberto Balestracci – con domande proprio sul belga. «Due battute Mister!». La riposta del tecnico? Una risata felice. Che sia un buon segnale di mercato?

Qui sopra il video registrato dal nostro inviato in sede.