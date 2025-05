VIDEO IN – Inter-Verona, l’arrivo a San Siro del bus nerazzurro!

L’Inter questa sera sarà protagonista contro il Verona, nella partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Nel frattempo a San Siro è arrivato il pullman nerazzurro, tra i cori di incoraggiamento dei tifosi interisti. Di seguito il video catturato dall’inviato di Inter-News.it a San Siro, Onorio Ferraro.

NUOVAMENTE CAMPIONATO – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 20.45, scende in campo a San Siro per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Una sfida non banale quella tra nerazzurri e scaligeri, con la squadra campione d’Italia in carica che spera ancora nello scudetto. Dopo il pari spettacolare a Barcellona per 3-3, nella semifinale di andata di Champions League, la Beneamata vuole riscattarsi in campionato dove è reduce da due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma. Di seguito l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro, ripreso dall’inviato di Inter-News.it Onorio Ferraro.

Il pullman dell’Inter a San Siro in attesa della partita contro il Verona

LA SFIDA – L’Inter va a caccia del successo dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e Roma. In settimana, la grande prestazione di Barcellona e martedì l’atteso ritorno nella semifinale di ritorno di Champions League. Oggi sarà un’Inter piena zeppa di riserve e alternative, per far fronte proprio al super impegno europea contro la squadra azulgrana.