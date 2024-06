VIDEO IN – Inter, si discute di San Siro con WeBuild: la reazione di Antonello

Inter e Milan discutono con WeBuild e il Comune di Milano per capire quanto è fattibile la ristrutturazione di San Siro. Antonello ha rappresentato il club nerazzurro a Palazzo Marino, dove erano presenti il CEO di WeBuild, Massimo Ferrari, e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Di seguito il video realizzato da nostro inviato sul posto, Onorio Ferraro

OPZIONE PERMANENZA – Inter e Milan possono rimanere a San Siro? Oggi è di fatto la prima tappa importante nelle discussioni tra i due club, WeBuild, ossia il gruppo individuato per i lavori di rifacimento e il comune di Milano che chiaramente spinge per la permanenza alla ‘Scala del Calcio’. Il club nerazzurro ha preso parte all’incontro con Alessandro Antonello, che all’uscita da Palazzo Marino non ha rilasciato particolari dichiarazioni.

Inter e Milan chiedono garanzie: possibile la permanenza a San Siro?

Inter e Milan stanno valutando anche l’ipotesi della permanenza a San Siro ma solo a determinate garanzie. I lavori di ristrutturazione, che eventualmente verrebbero affidati a WeBuild, sono possibili ma i due club chiedono che durante le attività possano continuare ad utilizzare l’impianto per non creare eccessivi disagi. Solo nel caso in cui ricevessero garanzie in tal senso, sia Inter che Milan prenderebbero in seria considerazione l’ipotesi.

Altrimenti rimangono vivi i rispettivi interessi per Rozzano, dove l’Inter vanta un diritto di esclusiva fino al 2025 e San Donato per il Milan. Di seguito le immagini di Antonello all’uscita di Palazzo Marino, realizzate dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro.