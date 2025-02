VIDEO IN – Inter, sfida alla Juventus! L’arrivo del pullman all’Allianz Stadium

L’Inter questa sera sarà protagonista sul campo della Juventus, dove proverà a conquistare la testa della classifica dopo il pareggio del Napoli in casa della Lazio. Nel frattempo a Torino è arrivato il pullman nerazzurro, tra le urla non proprio lusinghiere dei tifosi bianconeri. Di seguito il video catturato dall’inviato di Inter-News.it all’Allianz Stadium, Sandro Caramazza

SFIDA PESANTE – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 20.45, scende in campo all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Thiago Motta. Una sfida mai banale quella tra nerazzurri e bianconeri, ancor di più quando in palio c’è il primo posto in classifica. Lautaro Martinez e compagni infatti, dopo il 2-2 del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, con una vittoria sorpasserebbe gli azzurri di Antonio Conte.

Juventus-Inter, la squadra nerazzurra arriva all’Allianz Stadium: le immagini

ARRIVO E ACCOGLIENZA – Intanto il pullman dell’Inter è arrivato allo stadio, dove è presente l’inviato di Inter-News.it, Sandro Caramazza: ecco di seguito le immagini dell’arrivo della squadra nerazzurra all’Allianz Stadium, tra le urla non proprio amichevoli dei tifosi avversari.