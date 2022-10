VIDEO IN − Inter-Sampdoria, l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro

L’Inter è arrivata in questi minuti a San Siro per la sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2022-2023 contro la Sampdoria. Ecco l’arrivo dei nerazzurri firmato dal nostro inviato sul posto Alberto Gallo

ARRIVATI − Manca sempre meno a Inter-Sampdoria, il pullman della squadra di Simone Inzaghi è appena arrivato a San Siro. La nostra redazione presente sul posto ha documentato il tutto.