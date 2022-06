VIDEO IN – Inter, Riso in sede: discorsi su tre giocatori nerazzurri

Giornata impegnativa nella sede dell’Inter, come documentato dal nostro inviato Roberto Balestracci (vedi articolo). Di seguito il video dell’arrivo di Giuseppe Riso, agente di tre giocatori nerazzurri.

ALTRO ARRIVO – Tanto movimento oggi nella sede dell’Inter, una giornata davvero calda per quello che riguarda il mercato nerazzurro. Non solo in entrata, ma anche in uscita. Sì, perché l’arrivo di Giuseppe Riso porta subito il pensiero ai tre nerazzurri che rappresenta. Ovvero Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Federico Dimarco. Tre giocatori (specialmente i primi due) che potrebbero lasciare la squadra in estate.

Qui sopra il video del nostro inviato Roberto Balestracci.