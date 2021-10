VIDEO IN – Inter-Juventus, la voce dei tifosi nerazzurri fuori San Siro

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Juventus, gara della nona giornata di Serie A. Di seguito, i commenti dei tifosi nerazzurri fuori dallo stadio, raccolti dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci

SENSAZIONI – Sale l’attesa per Inter-Juventus, come testimoniato dalla voce dei tifosi nerazzurri fuori da San Siro, pronti per entrare nello stadio a sostenere la squadra nel big match di questa sera. Roberto Balestracci, inviato di Inter-News.it, ha raccolto le voci e le sensazioni dei tifosi.