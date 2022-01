VIDEO IN – Inter-Juventus, anche i bianconeri ora a San Siro

Manca poco più di un’ora alla sfida Inter-Juventus – valevole per la Supercoppa Italiana -, con calcio d’inizio alle ore 21.00. Dopo l’arrivo dell’Inter a San Siro (vedi articolo), arrivano anche i bianconeri, come mostrato dalle immagini girate dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.

BIANCONERI A SAN SIRO – A circa poco più di un’ora da Inter-Juventus, anche i bianconeri arrivano a San Siro. Di seguito, le immagini girate dal nostro inviato Roberto Balestracci.

ACCOGLIENZA – Come ci si poteva aspettare, l’accoglienza dei tifosi nerazzurri non è delle più calde. La sfida valevole per la Supercoppa Italiana sta entrando sempre più nel vivo.