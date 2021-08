VIDEO IN – Inter-Genoa, tornano i tifosi: le voci dal Giuseppe Meazza

Tra poco meno di un’ora ricomincia il campionato di Serie A con Inter-Genoa. Torna il pubblico negli stadi dopo un anno e mezzo di porte chiuse a causa della pandemia. Le impressioni raccolte dal nostro inviato nell’impianto milanese.

Serie A, ci (ri)siamo. Tra poco meno di un’ora ci sarà il calcio d’inizio del campionato 2020-21 e saranno i campioni in carica dell’Inter a dare il via alla nuova stagione della massima serie del calcio italiano. Allo Stadio Giuseppe Meazza si gioca Inter-Genoa e ci sarà, finalmente, il ritorno del pubblico. Dopo oltre un anno e mezzo (e un intero campionato) disputato a porte chiuse, si potrà giocare con il pubblico al 50% della capienza. Si attendono circa 30.000 spettatori al Giuseppe Meazza per la prima uscita stagionale dell’Inter scudettata di Simone Inzaghi. L’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci ha raccolto alcune impressioni tra i tifosi che si apprestano a tornare sugli spalti per il ritorno in campo dell’Inter Campione d’Italia.