VIDEO IN – Inter-Barcellona, il presidente Marotta arriva al pranzo!

Siamo al giorno di Inter-Barcellona, partita valida per il ritorno della semifinale di UEFA Champions League. Dal nostro inviato Sandro Caramazza a Milano il video per Youtube dell’arrivo del presidente Giuseppe Marotta al pranzo.

PRANZO – Come di consueto a breve inizierà il pranzo previsto dalla Uefa tra le dirigenze di Inter e Barcellona. Le due squadre scenderanno in campo questa sera alle ore 21 a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League. L’andata, sei giorni fa, è finita con il risultato di 3-3. Sia Simone Inzaghi che Hansi Flick quindi dovranno preparare il match solo per vincere, sarà una serata senza esclusione di colpi in uno dei palcoscenici migliori d’Europa.

Ecco il video relativo all’arrivo di Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, al pranzo Uefa.