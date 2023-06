VIDEO IN – Inter, allenamento in corso: preparazione per sabato!

Sono in campo in questi minuti i giocatori dell’Inter, con l’inizio della preparazione per la finale di UEFA Champions League in programma sabato sera. Di seguito un estratto dell’allenamento di oggi ripreso dal nostro inviato ad Appiano Gentile Tommaso Fimiano.

IN CAMPO – Inizia oggi la settimana più importante della stagione dell’Inter. Ovvero quella che porta alla finale di sabato contro il Manchester City, con in palio la UEFA Champions League. I giocatori sono in campo proprio in questi minuti per il primo allenamento della settimana, con un estratto registrato dal nostro inviato ad Appiano Gentile Tommaso Fimiano.

Questo l’estratto video dell’allenamento, direttamente dalla nostra WebTV (iscriviti gratuitamente)