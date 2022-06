VIDEO IN – Galliani al termine del summit con l’Inter: una sola conferma

Galliani e l’Inter si sono incontrati per discutere di Pinamonti e Sensi, come documentato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci (vedi articolo). L’amministratore delegato del Monza, uscendo dalla sede nerazzurra, non si è sbilanciato molto ma ha confermato una trattativa (QUI le sue dichiarazioni)

UNA SOLA CONFERMA – Adriano Galliani non conferma né smentisce la trattativa con l’Inter per Andrea Pinamonti, attaccante nerazzurro reduce dal prestito all’Empoli. L’amministratore delegato del Monza, club promosso per la prima volta in Serie A, conferma però l’interesse per Stefano Sensi, reduce anche lui dalla stagione in prestito alla Sampdoria. Di seguito il video di Inter-News.it.