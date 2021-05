VIDEO IN – Festa scudetto Inter, tifosi in attesa dei Campioni d’Italia

Grande attesa dei tifosi dell’Inter all’esterno dello Stadio Giuseppe Meazza dove oggi si giocherà Inter-Udinese ma soprattutto ci sarà la cerimonia di premiazione per lo scudetto numero 19 vinto in questo lungo campionato che oggi vive la sua ultima giornata

Tra meno di due ore si giocherà Inter-Udinese. Il risultato è forse l’ultima delle preoccupazioni per i numerosi tifosi nerazzurri che già sono radunati fuori dallo stadio Giuseppe Meazza in attesa dell’arrivo della squadra. La concentrazione è tutta sul dopo la partita, con la cerimonia di premiazione della squadra e la festa per lo scudetto numero 19. L’entusiasmo dei tifosi dell’Inter è ben visibile nel video dell’inviato di Inter-News.it Crescenzo Greco.