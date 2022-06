VIDEO IN – Dybala, l’ag. Petralito: «Marotta, incontro è una cosa positiva»

L’agente FIFA Giacomo Petralito è stato brevemente intervistato dai giornalisti presenti fuori dalla sede dell’Inter, tra cui il nostro inviato Roberto Balestracci. Alla domanda su Dybala, l’agente ha sottolineato come l’incontro sia un buon segno.

OTTIMISMO – Paulo Dybala verso l’Inter. In queste ore è infatti in corso un incontro fra l’agente del giocatore – Jorge Antun – e Beppe Marotta. Intervistato fuori dalla sede nerazzurra, l’agente FIFA Giacomo Petralito ha commentato in questo modo, anche ai nostri microfoni: «Bisogna chiedere a Marotta come sta andando la trattativa. Io credo che se si è permesso di incontrare il procuratore di Dybala, significa che è una cosa positiva».

Questo il video con le parole sopra riportate.