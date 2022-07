VIDEO IN – Cori dei tifosi dell’Inter anche per Skriniar! Volontà chiara

I tifosi dell’Inter presenti oggi al Nike HQ di Milano per la presentazione della nuova maglia attraverso i cori hanno espresso la loro opinione riguardo il futuro di Milan Skriniar.

CORI AL MERCATO – Nel corso della presentazione della nuova maglia 2022-2023, i cori dei tifosi dell’Inter anche per Milan Skriniar (non presente all’evento così come altri), sempre più indiziato a lasciare il club.

Di seguito il video dei cori dei tifosi dell’Inter a Milan Skriniar ripresi dal nostro inviato, Roberto Balestracci