VIDEO IN – Casadei, il suo entourage incontra la dirigenza dell’Inter

Casadei è uno dei giovani più interessanti del settore giovanile dell’Inter, assoluto protagonista quest’anno nel corso del Campionato Primavera 1. Il ragazzo, in comune accordo con la società, presto deciderà il suo futuro. Il suo entourage oggi ha fatto visita alla dirigenza nerazzurra.

IN SEDE – Anche Michelangelo Minieri, entourage di Cesare Casadei, oggi ha incontrato la dirigenza dell’Inter in Viale della Liberazione. Il giovane centrocampista dopo la stagione da protagonista con la Primavera ha attirato su di sé l’interesse di tantissimi club di Serie A e non solo. Il giovane presto conoscerà il suo futuro.

Di seguito il video dei suoi agenti in sede