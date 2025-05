VIDEO IN – Bisseck: «Sto bene per la finale. Faremo bella partita!»

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck è stato intercettato dalla nostra inviata Romina Sorbelli ad Appiano Gentile. Il calciatore ha parlato della finale col Psg, il video integrale sul canale Youtube.

MEDIA DAY – Yann Bisseck nelle ultime settimane ha sostituito l’infortunato Benjamin Pavard. Entrambi sono a disposizione per la finale tra Psg e Inter e Simone Inzaghi dovrà decidere chi far giocare dal primo minuto a Monaco di Baviera. Il difensore tedesco ha parlato in questo modo in mixed: «Dobbiamo dimenticare cosa è successo. Eravamo tutti delusi è normale, però c’è una partita più importante questa settimana. Dobbiamo essere concentrati e iniziare a preparare il match. Bisseck, dopo la botta di venerdì come stai fisicamente? Io sto bene per questa partita. Anche se qualcuno ha un po’ di dolore c’è voglia di giocare la finale, saremo pronti e penso che faremo assolutamente una bella partita. Nessuno mi ha detto niente, è una grandissima partita per tutti coloro che giocano. Per me la strada è stata lunga, sono molto contento e felice ma non è tutto. Dobbiamo ancora giocare, vogliamo vincere»

