VIDEO IN – Asllani vede la maglia dell’Inter: l’arrivo dell’entourage a Milano

Kristjan Asllani si avvicina davvero all’Inter. Come anticipato da Inter-News.it (vedi articolo), l’entourage del classe 2002 albanese in questo momento sta definendo i dettagli del contratto che legherà l’attuale centrocampista dell’Empoli al club nerazzurro. Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso la sede nerazzurra a Milano

