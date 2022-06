VIDEO IN – Asllani si presenta ai tifosi dopo Lukaku: «Forza Inter? Sempre!»

Kristjan Asllani saluta i tifosi dell’Inter proprio dopo Romelu Lukaku (vedi video). A chi gli urla «Forza Inter» il centrocampista in arrivo dall’Empoli risponde senza dubbi: «Sempre!». Visite mediche ormai completate, manca solo la firma sul contratto prima dell’annuncio. Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano

