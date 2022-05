VIDEO – Il Tottenham annuncia Perisic, ecco la presentazione

Perisic dopo aver salutato i tifosi dell’Inter è pronto a (ri)abbracciare Antonio Conte, questa volta però al Tottenham. Dopo l’ufficialità e il comunicato del club (vedi articolo), ecco il video presentazione.

PRESENTAZIONE – Ivan Perisic dopo ben sette anni all’Inter (con un anno in prestito al Bayern Monaco), è pronto per questa sua nuova avventura in Premier League. Firmato il nuovo contratto con il Tottenham, ecco il video presentazione dell’esterno croato, pronto a riabbracciare Antonio Conte.

Di seguito il video presentazione sui social