VIDEO – Il futuro di Raspadori condiziona anche l’uscita di Pinamonti dall’Inter

Giacomo Raspadori può lasciare il Sassuolo già quest’estate. E in attesa che si scateni l’asta di mercato per l’attaccante classe 2000, la società neroverde prova a tornare in corsa per Andrea Pinamonti, di cui l’Inter sta già trattando da tempo l’uscita in direzione Atalanta (vedi video). Di seguito il video con l’aggiornamento della collega Sarah Castellana per Sky Sport

