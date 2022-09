VIDEO – Il Bayern Monaco presenta la sfida con l’Inter: «Stasera ci rivediamo!»

Il Bayern Monaco stasera scenderà in campo a San Siro contro l’Inter nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI e QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi e Nagelsmann). Il club bavarese su Twitter presenta la sfida contro i nerazzurri

GUARDA CHI SI RIVEDE – Il Bayern Monaco si prepara a scendere in campo a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi nel match valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League (che comprende anche Barcellona e Viktoria Plzen). Il club bavarese su Twitter presenta la sfida contro i nerazzurri con un video che elenca tutte le componenti principali, inclusa la passione e le ex storiche leggende che legano i due club: “Stasera ci rivediamo!”, scrivono i Campioni di Germania in carica.

Manca sempre meno ormai, Inter e Bayern Monaco si incontrano nuovamente.