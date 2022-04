VIDEO – Ibrahimovic salta anche la Coppa Italia: Inter-Milan senza il grande ex

Ibrahimovic non ci sarà. L’assenza dell’attaccante svedese in Serie A può essere un problema, quello nel Derby di Milano di Coppa Italia anche una beffa. Il grande ex deve alzare bandiera bianca contro l’Inter, nella partita che darà l’accesso alla finale, con una settimana di anticipo. Di seguito il servizio del collega Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per Sky Sport

NIENTE DERBY – Cambio di piani in casa Milan in vista dei prossimi impegni in calendario. Il grande assente ancora una volta sarà Zlatan Ibrahimovic (vedi articolo), che Stefano Pioli dovrà rimpiazzare. Prima in Serie A contro il Genoa, poi – soprattutto – in Coppa Italia contro l’Inter sempre a San Siro. L’ennesimo infortunio stagionale di Ibrahimovic arriva nel momento clou della stagione. Il forfait dell’attaccante svedese in Inter-Milan è un pensiero in più per l’ex nerazzurro Pioli. Ex come Ibrahimovic, che sarebbe stato il grande ex del Derby di Milano di Coppa Italia.

