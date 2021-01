VIDEO – Ibrahimovic rovescia il Parma: doppietta allo scadere, 3-2 Inter

Zlatan Ibrahimovic Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 gennaio 2008. Il Parma rimonta i nerazzurri portandosi sull’1-2, ma una doppietta di Ibrahimovic nel finale risolve tutto.

ALL’ULTIMO RESPIRO – Per avere la meglio sul Parma, il 20 gennaio 2008, l’Inter deve faticare più del previsto. La sfida si mette anche bene, grazie al vantaggio a firma di Esteban Cambiasso: il Cuchu al 30′ trova un mancino letale sugli sviluppi di un corner. Ma gli emiliani, che a fine stagione retrocederanno, non sono per nulla remissivi. E al 40′ Luca Cigarini trova il pareggio con una rasoiata mancina dal limite. Il pareggio sorprende l’Inter, che inizia a faticare a proporre il suo calcio. E il Parma ne approfitta ancora. Dopo una serie di contropiedi potenzialmente pericolosi, la squadra di Domenico Di Carlo completa la rimonta su calcio piazzato. Andrea Gasbarroni disegna una traiettoria perfetta dal lato corto sinistro dell’area: una punizione che, al 69′, si infila sotto l’incrocio dei pali più vicino. Un colpo tremendo per l’Inter, che rischia il tracollo. Ma a portarla fuori dal guardo, ci pensa Zlatan Ibrahimovic. All’88’ lo svedese trasforma un rigore assegnato per fallo di mano di Fernando Couto, trovando il 2-2. E in pieno recupero, al 92′, firma anche la rete della vittoria. Julio Cruz lancia in area, e all’altezza del dischetto Ibrahimovic prima la stoppa di petto, e poi batte a rete a colpo sicuro. Sarà un’anteprima di quanto avverrà poi il 18 maggio, dove un’altra doppietta di Ibrahimovic regala la vittoria sul Parma, e anche lo scudetto. Nel video YouTube di “SerieAclassics” riviviamo la sfida al cardiopalma tra Inter e Parma: