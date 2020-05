VIDEO – Ibrahimovic entra a Parma ed è scudetto Inter: doppietta storica

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 maggio 2008. Ibrahimovic entra nella ripresa, dopo un lungo infortunio, e batte con una doppietta il Parma: è il sedicesimo scudetto.

IL GRANDE TRIS – Dodici anni fa l’Inter batteva 0-2 il Parma nella trentottesima giornata di Serie A 2007-2008. Un campionato dominato è tornato in discussione proprio nelle ultime battute. La sconfitta per 2-1 nel derby e il 2-2 col Siena nelle due precedenti partite hanno portato la Roma a -1, non resta margine. Sfida a distanza coi giallorossi di Luciano Spalletti a Catania e i nerazzurri di Roberto Mancini a Parma, gare fondamentali anche per la lotta salvezza. In panchina per i ducali non c’è più Héctor Cuper, esonerato sei giorni prima evitando così quello che sarebbe stato uno scontro all’ultimo sangue, in panchina c’è il tecnico della Primavera Andrea Manzo per cercare di evitare la retrocessione. L’inizio è negativo per le notizie in arrivo dall’altro campo: all’8′ Mirko Vucinic porta in vantaggio i giallorossi in Sicilia. All’intervallo Roma è virtualmente campione, ma Mancini ha un asso nella manica: Zlatan Ibrahimovic, al rientro dopo un mese e mezzo d’assenza per infortunio. Va in campo per disperazione al 51′, al posto di Aparecido César, ed è decisivo. Sotto il diluvio bastano undici minuti per riscrivere la storia: al 62′ Ibrahimovic riceve palla, salta un avversario e da venticinque metri supera Nicola Pavarini per il controsorpasso. Al 79′, poi, Ibrahimovic viene pescato sul secondo palo da un cross spettacolare di Douglas Maicon e raddoppia al volo. Il successivo pareggio del Catania di Jorge Martinez fa partire la festa con qualche minuto d’anticipo: l’Inter è campione d’Italia, è il sedicesimo scudetto complessivo nonché il terzo consecutivo. Di seguito il video di Parma-Inter dall’account YouTube “SerieAclassics”.