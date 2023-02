VIDEO – I migliori momenti di Inter-Udinese visti da bordocampo

L’Inter vince contro l’Udinese per 3-1. A San Siro in gol per i nerazzurri Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Inutile per i bianconeri la rete del momentaneo pareggio realizzata da Sandi Lovric.

VIDEO – L’Inter ha pubblicato, sul proprio canale Youtube, un video contenente le migliori immagini della vittoria nerazzurra contro l’Udinese in Serie A, vista da una prospettiva particolare, ovvero da bordocampo. Di seguito le migliori immagini di Inter-Udinese viste da bordocampo.

