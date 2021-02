VIDEO â€“ HOTPOST Inter-Lazio, rivedi la diretta con la redazione di Inter-News.it

VIDEO – HOTPOST Inter-Lazio, rivedi la diretta con la redazione di Inter-News.it

Hotpost, l’appuntamento fisso con la redazione di Inter-News.it nel post-partita di tutte le partite dell’Inter! Ti sei perso la diretta di ieri su Facebook e YouTube? Nessun problema, rivivila in differita.

DIRETTA SOCIAL – Hotpost, ti sei perso l’appuntamento LIVE di ieri con la redazione di Inter-News.it su Facebook e YouTube? Nessun problema, rivedi la diretta in differita. Come di consueto, dopo Inter-Lazio 3-1 in campionato, abbiamo parlato dei top e flop, le pagelle e altro ancora sulla partita giocata allo stadio San Siro.

Di seguito la diretta in differita sul canale YouTube (clicca qui per iscriverti). Appuntamento col prossimo LIVE sabato per il Weekchat alla vigilia di Milan-Inter.