VIDEO – Hernanes e Icardi letali: l’Inter supera la Roma 2-1

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 aprile 2015. Dopo uno spento derby con il Milan (0-0), l’Inter è di nuovo a San Siro, davanti a sé la Roma. I giallorossi sono lanciati all’inseguimento della capolista Juventus, ma i nerazzurri rovineranno loro i piani. Apre Hernanes e chiude Icardi, a nulla vale il momentaneo pareggio di Radja Nainggolan nel 2-1 finale.

ARIA DI PRIMAVERA – Inter-Roma del 25 aprile 2015 si gioca nella più classica delle serate primaverili. Una sfida a tratti spettacolare, tra due squadre non troppo compassate, in corsa per obiettivi diversi. L’Inter per portare a termine nel migliore dei modi una delle stagioni più grigie post-Triplete. La Roma per non perdere il passo nei confronti di una Juventus, capolista sempre più solitaria. Una sfida a cui i nerazzurri non avrebbero nulla da chiedere, ma che invece inizia nel modo più inaspettato. Al 15′ il risultato è già sull’1-0, grazie al gol di Hernanes. Il Profeta temporeggia alcuni secondi al limite dell’area giallorossa, prima di scoccare un sinistro letale verso il secondo palo. La Roma non si abbatte, ma dovrà attendere fino al secondo tempo per pareggiare. Ci riesce Radja Nainggolan al 63′, al termine di un contropiede che vede il belga infilare Samir Handanovic con un potente diagonale in corsa. Per tornare avanti, i padroni di casa si aggrappano a Mauro Icardi, che va vicino al gol in almeno tre occasioni nitide. La quarta sarà decisiva: all’88’ Icardi riceve un bel filtrante da Lukas Podolski, addomestica il marcatore diretto e infila il raddoppio con una potente girata da pochi metri. Nel video YouTube della Serie A il resoconto della partita: