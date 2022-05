VIDEO – Handanovic verso il rinnovo, poi Perisic: la decisione dell’Inter

Handanovic non è mai stato in discussione all’Inter ma il rinnovo tardivo qualche dubbio lo ha fatto venire. Discorso diverso per Perisic, che tratta il nuovo accordo cercando di evitare troppi ribassi. In casa nerazzurra si ragiona sulle prossime firme per blindare due colonne storiche. Di seguito il servizio del collega Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

RINNOVI PRIORITARI – In questa stagione sono due dei sette imprescindibili dell’Inter di Simone Inzaghi (vedi video). E a stagione finita saranno i primi due pensieri in cima alla lista nerazzurra. Le trattative per il rinnovo di Samir Handanovic e Ivan Perisic non sono ferme, anzi. Bisogna solo aspettare il giorno X per mettere nero su bianco. Il portiere sembra ormai deciso ad accettare l’ultima proposta nerazzurra. Con il croato, invece, servirà uno sforzo in più. Le sensazioni, però, sono positive per entrambi. L’Inter vuole continuare con Handanovic e Perisic, ormai leader di vecchia data in campo e fuori. Due certezze per l’Inter di oggi (e domani?).

