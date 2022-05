VIDEO – Handanovic insegue Maignan: la sfida tra Inter e Milan vista dalla porta

Handanovic quest’anno difficilmente vincerà il titolo di miglior portiere della Serie A. L’arrivo di Maignan ha cambiato le gerarchie tra i pali a Milano e in Italia. E infatti anche la corsa al tricolore tra Inter e Milan, almeno per il momento, ne risente. I numeri lo confermano. Di seguito il servizio del collega Manuele Baiocchini, inviato a Milanello per Sky Sport

CLEAN SHEET – Lo Scudetto verrà deciso tra i pali? A giudicare dalle prestazioni di Mike Maignan a difesa della porta del Milan, decisamente sì. Il portiere rossonero è la rivelazione di questa Serie A ed è uno dei motivi per cui il Milan è in vetta alla classifica. E tutto ciò nonostante l’Inter abbia ancora la miglior difesa, con 29 gol subiti contro i 30 rossoneri. Maignan guida anche la speciale classifica dei portieri con più clean sheet in campionato. Il francese ne ha totalizzato 15 in 29 presenze. Al secondo Samir Handanovic, che segue con 14 reti inviolate ma in 34 partite. A tre giornate dalla fine la situazione può ancora cambiare, ma a questo punto il più sembra essere fatto. Maignan o Handanovic: chi sarà il portiere campione d’Italia quest’anno?

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).