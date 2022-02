VIDEO – Hakimi non dimentica l’Inter: partita a FIFA in maglia nerazzurra!

Achraf Hakimi non dimentica l’Inter. Sebbene sia rimasto a Milano per una sola stagione, il terzino attualmente al PSG è rimasto affezionato ai colori nerazzurri. Tanto da usarli nella sua partita a FIFA, in modalità Pro Club.

NERAZZURRO NEL CUORE – Achraf Hakimi e l’Inter, un rapporto d’affetto che continua. Come dimostrato dal calciatore, che nella sua ultima live in cui gioca a FIFA, ha utilizzato proprio la maglia nerazzurra per la sua squadra.

Una live, tra le altre cose, che ha visto anche la presenza a sorpresa di Kylian Mbappé, con tanto di gol…