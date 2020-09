VIDEO – Hakimi-Inter: la curiosità sulla data di nascita del nuovo acquisto

Achraf Hakimi Inter

Dopo l’annuncio formale dei mesi scorsi, ieri è arrivata anche la presentazione ufficiale: Hakimi è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Analizzando la biografia dell’esterno marocchino, emerge un particolare curioso. È nato il 4 novembre 1998, lo stesso giorno in cui i nerazzurri disputavano una partita di Champions League. Ve la ricordate?

DESTINO – Nessuna forzatura, non vogliamo individuare legami astrali laddove sussistono mere coincidenze. Tuttavia è semplicemente curioso che Achraf Hakimi sia nato il 4 novembre 1998, giorno in cui l’Inter giocava contro lo Spartak Mosca, in Russia. La sfida si gioca allo stadio Luzhniki di Mosca, quasi due settimane dopo la vittoriosa andata nerazzurra (2-1 con reti di Ventola e Ronaldo). I padroni di casa hanno sei punti nella classifica del Gruppo C, gli stessi di Inter e Real Madrid: chi vince, in quella sera del 4 novembre, può avanzare serie pretese sulla qualificazione. Ma questi discorsi dovranno essere rimandati. Lo Spartak Mosca disputa una gara maschia, in un terreno difficile (sebbene migliore rispetto a sette mesi prima). E al 68′ sono proprio i rossobianchi ad andare in vantaggio, sebbene in modo rocambolesco. Andrey Tikhonov si accentra sul vertice destro dell’area nerazzurra e scocca un tiro insidioso e teso. La palla supera Gianluca Pagliuca e impatta il palo, ma il rimbalzo è beffardo: il pallone colpisce proprio il portiere nerazzurro, che lo vede poi rotolare in porta. L’Inter avvia un forcing oculato: da un lato assalto al pareggio, dall’altro nessuna voglia di aumentare il passivo. Il pareggio arriva solo a due minuti dal 90′. Un giovane Andrea Pirlo batte una punizione dalla trequarti e la palla viene incornata perfettamente da Diego Simeone, ancora una volta splendido incursore in area. Nel video dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights della partita del giorno in cui nacque Hakimi.