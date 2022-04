VIDEO – Gosens si mette… in posa! L’Inter mostra il suo dietro le quinte

Gosens scalpita dopo il rientro da un lungo infortunio ma ancora la sua chance dal 1′ con l’Inter non è arrivata. Il tedesco, che ha rilasciato una bella intervista al magazine digitale Outpump (QUI le sue dichiarazioni), si è divertito anche nel dietro le quinte. Di seguito il video pubblicato dall’Inter

IMPAZIENTE – Robin Gosens è stato l’acquisto di punta dell’Inter nel mercato di gennaio. Il tedesco ex Atalanta, rientrato da un lungo infortunio, non vede l’ora di scendere in campo per la prima volta da titolare con la maglia dell’Inter. Ancora la sua chance non è arrivata, anche per merito del compagno Ivan Perisic, praticamente insostituibile per Simone Inzaghi. Gosens però non ha paura e anzi accoglie questa competizione come un’occasione per lavorare sempre di più.

🕺 | ALWAYS DIFFERENT Guarda il dietro le quinte dello shooting di Robin Gosens per @outpump.

Trovi l’intervista completa qui 👉 https://t.co/ZBrnuU48OQ pic.twitter.com/qjbwRWFNW7 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 7, 2022

IN POSA – L’esterno nerazzurro ha spiegato il suo punto di vista in una bella intervista concessa al magazine digitale Outpump, durante la quale si è divertito a fare il modello per un giorno. L’Inter mostra ai tifosi il dietro le quinte di Gosens, sempre molto sorridente. E immaginate quando finalmente potrà scendere in campo dal 1’…