VIDEO – Gosens, gol e infortunio in Inter-Lazio. Serie A: «Gli auguriamo pronta guarigione»

Robin Gosens, autore ieri dello gol del 2-1 dell’Inter nel match contro la Lazio, si è infortunato proprio in occasione della sua rete.

TWEET – A seguire il messaggio e il video condivisi dalla Lega Serie A. “Un magnifico tiro al volo qui di Gosens, e gli auguriamo una pronta guarigione da quella spalla lussata 🙏 #InterLazio“.

A magnificent volley here by Gosens, and let's wish him a speedy recovery from that dislocated shoulder 🙏#InterLazio pic.twitter.com/l7jSTUH3jC

