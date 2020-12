VIDEO – Gol più bello dell’Inter a novembre 2020: ecco i risultati!

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Con un sondaggio (che potete consultare qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter del mese di novembre 2020. I candidati erano Lautaro Martinez (con una doppia candidatura) e Roberto Gagliardini. Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter a novembre 2020, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è quello siglato da Lautaro Martinez contro il Real Madrid. Nello specifico, è la rete con cui i nerazzurri accorciano in casa delle merengues, nell’andata tra i due club in Champions League. A far brillare gli occhi in questo gol è più la costruzione che la rifinitura. Infatti è da scroscianti applausi l’assist di Nicolò Barella, che gira di tacco un filtrante di Marcelo Brozovic. E al numero 10, già appostato in area, non resta che ribadire in rete di prima.

RISULTATI – Lautaro Martinez domina il sondaggio, vincendo con il 62,7% dei voti. Al secondo posto, con un 24,5%, si classifica Roberto Gagliardini con la sua rete al Sassuolo (stop e tiro al volo dal limite); ultimo, infine, ancora Lautaro Martinez e il gol che chiude la rimonta sul Torino (12,8% dei voti).