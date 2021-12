VIDEO – Gol più bello dell’Inter a novembre 2021: ecco i risultati!

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di novembre 2021. Ecco i risultati e il video.

PRIMA VOLTA – Il sondaggio del gol più bello dell’Inter nel mese di novembre vede un nuovo vincitore. Infatti tocca a Edin Dzeko spezzare la monotonia argentina di Joaquin Correa e Lautaro Martinez. I nostri lettori hanno premiato il bosniaco, che vince il sondaggio col 40% delle preferenze. Rivediamo la fucilata con cui il 9 nerazzurro scardina la porta dello Shakhtar Donetsk e avvia la vittoria che vale il ritorno agli ottavi di Champions League, dieci anni dopo l’ultima volta:

Video highlights di Inter-Shakhtar Donetsk dall’account YouTube del club nerazzurro

ALTRI RISULTATI – Al secondo posto, col 26,15% dei voti, si piazza Hakan Calhanoglu (giocatore del mese in Serie A anche per FIFA) con la bellissima botta da fuori che vale il vantaggio contro il Venezia. E dietro al turco arriva Marcelo Brozovic: il suo tiro dal limite che dà il via all’1-3 in casa dello Sheriff raccoglie il 20% dei voti. Infine, chiude il sondaggio Lautaro Martinez (13,85%), con il diagonale che conclude il contropiede e vale il 3-1 sul Napoli.