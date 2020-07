VIDEO – Gol più bello dell’Inter a giugno 2020: ecco i risultati!

Condividi questo articolo

Con un sondaggio (consultabile qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter del mese di giugno 2020. I candidati erano Christian Eriksen, Romelu Lukaku e Cristiano Biraghi. Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter a giugno 2020, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è stato quello siglato da Christian Eriksen a Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un gol olimpico per il danese, che inaugura nel migliore dei modi la ripresa della stagione nerazzurra. Schierato finalmente da trequartista dal 1′, Eriksen segna direttamente da calcio d’angolo dopo appena due minuti di gioco. Un tiro dall’effetto sontuoso e al tempo stesso beffardo, che trafigge Ospina. Ecco il video del gol di Eriksen:

RISULTATI – La rete di Eriksen è la più bella di giugno 2020 con il 44,2% delle preferenze dei nostri lettori. Arriva seconda quella di Romelu Lukaku contro la Sampdoria. Il 34,9% dei nostri lettori aveva scelto questa rete, apprezzata più per l’azione corale che l’ha generata, che non per la finalizzazione del belga. Eriksen è presente anche in questa marcatura, chiudendo di prima il triangolo con Lukaku, ormai giunto davanti al portiere. Infine, col 20,9% dei voti si posiziona al terzo posto la rete di Cristiano Biraghi per il momentaneo 2-1 contro il Sassuolo.