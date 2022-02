VIDEO – Gol più bello dell’Inter a gennaio 2022: ecco i risultati!

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di gennaio 2022. Ecco i risultati e il video.

ACROBAZIA PREMIATA – Per i nostri lettori non ci sono dubbi: l’acrobazia di Andrea Ranocchia in Inter-Empoli è il gol nerazzurro più bello del mese di gennaio 2022. Il numero 13 raccoglie il 44% delle preferenze con la semi-rovesciata al 91′, che porta la sfida di Coppa Italia ai supplementari, poi vinti grazie al gol di Stefano Sensi. Rivediamo il capolavoro del capitano (in quell’occasione) al minuto 1:48 del video:

Video highlights di Inter-Empoli (3-2 dts), dal canale YouTube del club nerazzurro

ALTRI RISULTATI – Al secondo posto, col 39,45% dei voti totali, si posiziona la fucilata di Alessandro Bastoni che apre le danze contro la Lazio. Chiude poi il podio con l’11,93% delle preferenze Alexis Sanchez con il gol alla Juventus che vale il primo titolo stagionale dell’Inter. Infine, si classifica quarto Stefano Sensi: il gol che porta l’Inter ai quarti di Coppa Italia (prima del passaggio alla Sampdoria del centrocampista) raccoglie il 4,59% delle preferenze totali.