VIDEO – Gol più bello dell’Inter a dicembre 2019: ecco i risultati!

Con un sondaggio (consultabile qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter del mese di dicembre 2019. I candidati erano Lautaro Martinez (gol dell’1-0 contro la SPAL) e un doppio Lukaku. Il belga era in lizza con il gol del pareggio contro il Barcellona, e con la rete che ha chiuso i conti contro il Genoa (4-0). Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter a dicembre 2019, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è stato quello siglato da Romelu Lukaku contro il Genoa. La gara del 21 dicembre scorso viene aperta da Lukaku stesso, con un morbido colpo di testa su assist di Antonio Candreva. Il belga è poi protagonista di un gesto che va oltre la doppietta con cui conclude la gara; il rigore ceduto a Sebastiano Esposito ha iscritto definitivamente il suo nome nel cuore dei tifosi. Non sazio, Lukaku decide però di chiudere in bellezza. Al 71′, conclude magistralmente uno scambio acrobatico tra Candreva e Matias Vecino, protrattosi per tutta la metà campo genoana. Lukaku riceve palla al limite dell’area, destabilizza Cristian Romero con un doppio passo e scarica un sinistro micidiale all’incrocio. Ecco il bellissimo gol di Lukaku, nel video ufficiale del canale YouTube della Serie A:

RISULTATI – Il gol di Lukaku contro il Genoa si è aggiudicato la vittoria con un netto 81,7% dei voti. Al secondo posto, con l’11,8%, si posiziona la rete di Lautaro Martinez, la prima della sua doppietta contro la SPAL. Infine, al terzo posto ancora Lukaku, con la rete del momentaneo pareggio contro il Barcellona.