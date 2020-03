VIDEO – Gol più bello dell’Inter a febbraio 2020: ecco i risultati!

Con un sondaggio (consultabile qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter del mese di febbraio 2020. I candidati erano Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij e Christian Eriksen. Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter a febbraio 2020, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è stato quello siglato da Marcelo Brozovic nel derby contro il Milan. Il gol del croato, capitano nerazzurro nell’occasione, è quello che ha avviato la rimonta dell’Inter, conclusasi col 4-2 segnato da Romelu Lukaku. Brozovic segna al 6′ della ripresa, dopo il tremendo uno-due messo a segno dai rossoneri negli ultimi minuti del primo tempo. Il regista nerazzurro è bravo ad avventarsi su un cross di Antonio Candreva, respinto dalla retroguardia milanista. Da pochi passi fuori area Brozovic scocca un tremendo sinistro al volo, di collo-esterno, che non lascia scampo a Gianluigi Donnarumma. Ecco il bellissimo gol di Brozovic, nel video ufficiale del canale YouTube della Serie A:

RISULTATI – Il gol di Brozovic contro il MIlan si è aggiudicato la vittoria con il 35,9% delle preferenze. Supera di poco il gol segnato da Stefan de Vrij, sempre nel derby, valido per il 3-2 (34,6%). Medaglia di bronzo per il primo gol di Christian Eriksen in nerazzurro (17,9%). Chiude la classifica il gol con cui Romelu Lukaku sblocca Udinese-Inter ad inizio mese (11,5%).