VIDEO – Gol, dribbling e grandi giocate: ecco gli auguri dell’Inter a Brozovic

Marcelo Brozovic oggi ha festeggia il suo trentesimo compleanno, l’ottavo da quando è all’Inter (vedi QUI). Anche se in ritiro con la Croazia per preparare i Mondiali in Qatar, la società nerazzurro ha festeggiato il compleanno del centrocampista con un video. Gol, dribbling, recuperi e grandi giocate: c’è tutto nella clip pubblicata dal club attraverso i social.

Fonte: Twitter [Inter]