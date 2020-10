VIDEO – Gol da cineteca di Stankovic: cinquina Inter al Genoa

Dejan Stankovic Genoa-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 ottobre 2009. Contro il Genoa una partita indimenticabile, e non solo per la goleada. La copertina infatti è tutta per Dejan Stankovic, che per lo 0-3 si produce in una rete da antologia.

GOLEADA – La sera del 17 ottobre 2009 è magica per l’Inter, che allo stadio Marassi schianta il Genoa con un roboante 0-5. Prestazione totale e devastante degli uomini di José Mourinho, che dopo sei minuti sono già 0-1. Esteban Cambiasso è il più lesto a sfruttare un ponte di Maicon su punizione di Wesley Sneijder dalla distanza. Per il raddoppio bisogna aspettare il 31′: i nerazzurri recuperano palla sulla trequarti del Genoa, e ancora Sneijder imbecca benissimo Mario Balotelli, che trafigge Amelia con un diagonale in corsa. Ma è nel recupero della prima frazione (quattro minuti), che si compie la magia. Amelia rinvia il pallone da fuori area ma, pochi metri oltre la metà campo, Dejan Stankovic intercetta il passaggio colpendo al volo. Un destro perfetto che corre a infilarsi in rete senza che gli avversari possano farci nulla. Un gol da cineteca, che lascia increduli tutti, compagni, avversari e tifosi. La gara è ormai senza storia, e nella ripresa l’Inter dilaga. Al 66′ Patrick Vieira raccoglie l’ennesimo assist di Sneijder, e con un controllo di petto salta l’avversario prima di infilare il quarto gol con un diagonale. Sarà l’ultima rete del francese, coi colori nerazzurri. Poi dopo cinque minuti arriva il sigillo di Maicon, che scatta sul filo del fuorigioco e scarica in porta, di potenza, il pallone dello 0-5 finale. Nel video YouTube di “michool82” tutti i cinque gol dell’Inter: