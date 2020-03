VIDEO – Godin: “Non sono positivo al Covid-19. Ecco cosa vi raccomando”

Godin ha lasciato l’Italia e in questo periodo di st continuerà ad allenarsi in Uruguay, dove è appena rientrato. Il difensore dell’Inter – attraverso i propri canali social – vuole mandare un messaggio a tutti, confermando di non aver contratto il Covid-19

QUARANTENA BIS – Protagonista delle ultime voci di mercato in arrivo dall’Inghilterra (vedi articolo), Diego Godin al momento si trova in tutt’altra parte del mondo. In accordo con l’Inter, il centrale difensivo classe ’86 è volato in direzione casa. Ad annunciarlo è lo stesso Godin, da qualche ora a casa: «Ciao a tutti. Voglio raccontare che, dopo aver superato il periodo di quarantena preventiva in Italia, con l’autorizzazione della società, dei medici sociali e delle autorità sanitarie, è stato permesso a noi stranieri di tornare nei nostri Paesi, a casa. I ho deciso di tornare in Uruguay e sono qui da ieri pomeriggio. Ovviamente non sono positivo al Coronavirus, al Covid-19. Ora devo fare la quarantena preventiva anche qui a casa in Uruguay, essendo responsabile e cosciente della situazione. Ovviamente raccomando a tutti di restare in casa. E, a chi deve fare la quarantena, che la segua. Perché è l’unico modo per evitare il contagio di questa pandemia. Bisogna seguire le raccomandazioni che vengono date. Rivolgo un abbraccio a tutti ribadendo di stare in casa. Perché questa situazione la possiamo superare solo tutti assieme, uniti». Di seguito il video pubblicato da Godin sui suoi canali social.