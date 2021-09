VIDEO – Genoa-Verona 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Verona, anticipo della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



TRIPLO RIBALTONE! – Genoa-Verona 3-3 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. L’esordio della nuova proprietà del Genoa, col fondo americano 777 Partners, è una sfida scoppiettante. Il Verona schiera a sorpresa l’ex Giovanni Simeone titolare e il Cholito colpisce subito, all’8′ di testa saltando altissimo su cross di Marco Davide Faraoni. Lo stesso attaccante argentino appena iniziata la ripresa si procura un rigore, dato dal VAR per fallo di Nikola Maksimovic. Dal dischetto va Antonin Barak, che raddoppia al 49′. Il Verona ha un paio di volte la palla del tris, ma la spreca soprattutto con Kevin Lasagna tenendo in partita il Genoa. Errore madornale, perché un fallo di mano molto ingenuo di Pawel Dawidowicz costa un rigore per i rossoblù che Domenico Criscito trasforma al 77′. Terzo centro consecutivo dal dischetto per il capitano. Tre minuti dopo altro fallo di Dawidowicz, punizione da sinistra di Nicolò Rovella in area e di testa Mattia Destro infila il pareggio. L’attaccante fa un prodigio all’85’: in contropiede con una bottiglietta d’acqua in mano salta un avversario e con un tocco sotto supera Lorenzo Montipò per la doppietta. È l’illusorio 3-2 per il Genoa, perché nel primo minuto di recupero su cross da destra pareggia di testa Nikola Kalinic, subentrato.

Video con gli highlights di Genoa-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.