VIDEO – Genoa-Verona 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan Badelj Genoa-Verona (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Genoa-Verona, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ALL’ULTIMO E IN DIECI – Genoa-Verona 2-2 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Il Genoa riagguanta all’ultimo il pareggio e Davide Ballardini prosegue la sua serie di risultati utili consecutivi. Meglio il Verona a Marassi, con vantaggio al 17′: Antonin Barak sfrutta un errore di Lennart Czyborra e da destra mette in mezzo per la battuta a rete di Ivan Ilic. I gialloblù potrebbero raddoppiare due volte nel primo tempo, ma Kevin Lasagna si divora due opportunità nitide solo davanti al portiere. Ivan Juric dopo l’intervallo manda in campo Mert Çetin, che al 48′ regala palla a Eldor Shomurodov (pure lui appena entrato) per il pareggio. Lasagna ha una terza chance, ma stavolta prende il palo. Çetin invece si rifà al 61′, col cross smanacciato da Mattia Perin che Marco Davide Faraoni trasforma nell’1-2. A una decina di minuti dal termine dà forfait Luca Pellegrini, per un infortunio muscolare: i cambi però sono finiti. Il Genoa resta in dieci, ma nel quarto di cinque minuti di recupero su angolo respinto al limite dell’area Milan Badelj trova la coordinazione vincente per il 2-2. E per l’Hellas sono tanti rimpianti. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.