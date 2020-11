VIDEO – Genoa-Torino 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Marco Giampaolo Torino

Genoa-Torino, recupero della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA PRIMA VOLTA – Genoa-Torino 1-2 nel recupero della terza giornata di Serie A. Il Torino trova la sua prima vittoria in campionato, abbandona l’ultimo posto e toglie le voci di esonero su Marco Giampaolo. Il Genoa si fa male da solo: dopo dieci minuti svarione di Edoardo Goldaniga, che manda in porta Sasa Lukic per il gol dello 0-1. Il centrocampista serbo è alla terza giornata consecutiva a segno, dopo le reti contro Sassuolo e Lazio. Al 26′ Andrea Belotti da sinistra fa partire un cross nell’area piccola proprio per Lukic, anticipato da Luca Pellegrini: il difensore, però, nel tentativo di impedire la doppietta all’avversario infila la sua porta, autogol. Solo al 94′ il Genoa riesce a tornare in partita, con una conclusione da dentro l’area di Gianluca Scamacca (quarto gol nelle ultime tre partite, contando anche la Coppa Italia). C’è anche un’ultima azione, col Torino che teme un’altra rimonta allo scadere, ma non va a buon fine. E i granata possono festeggiare. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.