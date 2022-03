VIDEO – Genoa-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Torino, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SBLOCCATI – Genoa-Torino 1-0 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Dopo oltre sei mesi il Genoa torna a vincere in campionato e Alexander Blessin, ancora imbattuto, trova i tre punti dopo una serie folle di sette pareggi su sette partite iniziali da allenatore rossoblù. Contro il Torino la sfida si decide al 14′: cross di Morten Frendrup che Salvatore Sirigu respinge addosso all’altro ex Armando Izzo e Manolo Portanova in piena area ne approfitta per fare 1-0. Proprio su Izzo, al 24′, interviene in scivolata Leo Ostigard: non sembra esserci contatto (anzi…), ma per l’arbitro è fallo e ammonizione. Per il norvegese è la seconda, il Genoa deve giocare oltre un’ora in dieci. Nonostante ciò regge e tiene ancora la porta inviolata: appena due gol subiti in otto giornate dal cambio di allenatore. Di contro il Torino produce poco e nulla, un netto passo indietro per i granata rispetto alla prestazione contro l’Inter. Al triplice fischio il Genoa può esultare: va a -3 dalla zona salvezza e in casa non vinceva in campionato addirittura dal 24 aprile.

Video con gli highlights di Genoa-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.