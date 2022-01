VIDEO – Genoa-Spezia 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Spezia, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



COLPO NEL DERBY – Genoa-Spezia 0-1 nella ventunesima giornata di Serie A. Lo Spezia fa un grosso passo verso la salvezza e, come a Napoli, passa in trasferta con un gol. Il derby ligure si risolve al 14′: lancio sulla sinistra per Daniele Verde, bel controllo e cross basso per Simone Bastoni che dall’altezza del dischetto fa centro. Potrebbe fare doppietta Giulio Maggiore di testa, lo stoppa Salvatore Sirigu e Mohamed Fares salva sulla linea su Verde. Ancora Spezia con Rey Manaj, bravo a girarsi per un sinistro che spaventa il Genoa ma finisce sul fondo. Tre cambi all’intervallo per Andriy Shevchenko (di nuovo fermato dal COVID-19), ma è ancora Bastoni a sfiorare la doppietta con un gran sinistro da fuori messo in corner da Sirigu. Verde è bravo a prepararsi per il tiro, poi quando deve fare 0-2 calcia altissimo col sinistro. Così il Genoa potrebbe pareggiare, con un tiro-cross di Silvan Hefti sul quale Felipe Caicedo manca il tap-in nell’area piccola. Mattia Destro fallisce l’1-1 nel finale: Spezia ora quintultimo, rossoblù a -5 dalla salvezza.

Video con gli highlights di Genoa-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.