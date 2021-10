VIDEO – Genoa-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Sassuolo, match dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL RILANCIO – Genoa-Sassuolo 2-2 nell’ottava giornata di Serie A. Il Genoa va di nuovo sotto di due gol, ma come contro il Verona rimonta e pareggia. È l’ex Gianluca Scamacca, rossoblù nella scorsa stagione, a trovare i suoi primi gol in questo campionato proprio al Ferraris. Il primo gli viene annullato per fuorigioco, il secondo al 17′ è ovviamente buono perché sfrutta un rimpallo centrale e calcia sotto la traversa. Tre minuti dopo il Sassuolo raddoppia, sempre con Scamacca sul secondo palo su assist da destra con la difesa rossoblù immobile. Il Genoa torna in partita al 27′, con un cross di Mohamed Fares per il colpo di testa di Mattia Destro sul quale Andrea Consigli calcola male la traiettoria. Poi Filip Djuricic ha la palla per rimettere a due le reti di distanza già nel primo tempo, ma colpisce il palo. L’equilibrio regna fino al 90′, quando il messicano Johan Vasquez incorna in rete un angolo da destra: il Genoa si salva.

Video con gli highlights di Genoa-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.